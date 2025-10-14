Una Mujer Presuntamente Asesinó a un Hombre con un Disparo en la Cabeza en Puebla

Una mujer identificada como Diana Gabriela "N" alias "La Güera" fue detenida luego de ser señalada como presunta responsable del asesinato de un hombre en el pueblo de San Gabriel Chilac ubicado en el municipio de Tehuacán, Puebla.

La presunta responsable de 33 años de edad fue capturada este 14 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de las pruebas recabadas en su contra.

Asesinaron a un hombre con un disparo en la cabeza en San Gabriel Chilac en Tehuacán

El 28 de septiembre de 2024, la víctima se encontraba en calles de San Gabriel Chilac cuando, presuntamente, fue interceptada por la hoy detenida junto con otras dos personas; La señalada junto a sus cómplices le habrían disparado con un arma de fuego en la cabeza provocándole la muerte.

Diana Gabriela "N" alias "La Güera" detenida por homicidio de un hombre en Tehuacán, Puebla

Las autoridades competentes realizaron las investigaciones necesarias para esclarecer el homicidio y dieron con Diana Gabriela "N" alias "La Güera" como presunta responsable, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

La mujer fue detenida a poco más de un año del asesinato del hombre y quedó a disposición de un Juez de Control quien determinará su situación legal; Además, se espera que proporcione más información de sus cómplices con quien habría ejecutado el homicidio.

Tres detenidos tras cateo en Tehuacán, Puebla; Tenían un arma artesanal

Tres hombres fueron detenidos luego de llevar acabo una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Rafael, del municipio de Tehuacán, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se llevó acabo una diligencia en dicho domicilio en donde encontraron a los sujetos en posesión de sustancia con características propias a la marihuana, además tenían en su poder un arma de fuego con fabricación artesanal.

La intervención operativa fue gracias al análisis de diversos datos de prueba obtenidos luego de investigaciones relacionadas con posibles conductas delictivas vinculadas en dicho domicilio.

