Aprehenden a Sujeto Implicado en el Homicidio de Dos Personas en un Mercado de Puebla

La tarde de este lunes 13 de octubre de 2025 fue aprehendido Héctor “N”, quien ya se encontraba bajo prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio de dos personas en inmediaciones del Mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

Tras el asesinato de los dos individuos el pasado 22 de agosto, sus cuerpos fueron abandonados en la calle 18 Poniente de la capital poblana.

Héctor “N” aprehendido por su presunta relación con homicidios en el Mercado Morelos de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con apoyo de las Secretarías de Marina (SEMAR) y Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Héctor “N”, quien se encuentra con prisión preventiva tras presuntamente estar implicado en el homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en el Centro de la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto de 2025 en un local del mercado Morelos, donde dos hombres habrían sido privados de la libertad y posteriormente agredidos físicamente hasta provocarles la muerte. Los cuerpos fueron abandonados en las inmediaciones de la calle 18 Poniente, en la colonia Centro.

Durante la audiencia inicial, se formuló imputación y el Juez de Control otorgó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. En próximos días continuará la audiencia ya que el probable responsable solicitó la duplicidad del término constitucional.

Otro detenido, Jesús “N”, estaría relacionado con homicidios en Mercado Morelos de Puebla

Además, la FGE Puebla dio a conocer que hay otro detenido por un delito diverso, mismo que también estaría relacionado con los homicidios en el Mercado Morelos de Puebla.

Cateo en Locales Abandonados del Mercado Morelos por Recientes Ejecuciones

Se trata de Jesús “N”, quien fue asegurado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro de cocaína, metanfetamina y heroína, así como por los delitos de cohecho y portación de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos.

Con información de FGE Puebla

GMAZ