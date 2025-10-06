Un Hombre Murió Apuñalado en el Tórax cerca del Mercado La Acocota en Puebla
La víctima fue agredida afuera de un negocio de La Acocota en Puebla, donde se generó una pelea violenta que terminó con el sujeto sobre el asfalto.
En inmediaciones del Mercado La Acocota, ubicado sobre la 2 oriente y 18 norte de la ciudad de Puebla, un hombre fue asesinado a puñaladas y disparos, en lo que fueron indicios de un posible ajuste de cuentas.
Testigos informaron que la víctima fue agredida a las afueras de un negocio, donde se generó una pelea violenta que terminó con el sujeto sobre el asfalto, mientras los agresores se daban a la fuga.
Reportan presencia de un hombre inerte con heridas cerca del Mercado La Acocota en Puebla
La tarde del domingo 5 de octubre, llegaron elementos policiacos y paramédicos, quienes confirmaron que la persona tendida en el suelo carecía de signos vitales. Fuentes de la fuerza pública informan que la agresión involucró múltiples puñaladas en el tórax.
Noticia relacionada: Abandonan Cuerpo con Huellas de Violencia Debajo del Puente de Periférico de Puebla
Investigan posible conflicto de grupos criminales en el homicidio de La Acocota en Puebla
La zona fue asegurada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y la Guardia Nacional (GN), y peritos de la fiscalía general del estado acudieron para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.
Las autoridades investigan si se trata de un ajuste entre grupos criminales o un conflicto personal. Durante varias horas se mantuvo acordonada la zona para evitar que la gente se acercara a la escena y permitir labores periciales.
Con información de Héctor Rangel
