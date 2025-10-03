Hombre Fue Asesinado a Balazos Durante una Presunta Persecución en Puebla

Se registró el homicidio de un hombre durante un ataque armado en en la Avenida Reforma del municipio de San Salvador El Seco, Puebla. Durante las últimas horas de este 2 de octubre, vecinos de la entrada de la cabecera municipal dieron aviso a las autoridades sobre una balacera.

A decir de los habitantes de la zona, se escucharon varias detonaciones, lo que los alertó, una vez que se dejaron de oír investigaron que había sucedido y confirmaron que había un hombre tirado en la vía pública con lesiones visibles en varias partes del cuerpo.

Asesinan a balazos a un hombre en San Salvador El Seco, Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Muere hombre durante ataque armado en San Salvador El Seco, Puebla.

Paramédicos llegaron a la Avenida Reforma para atender a la persona herida de bala, sin embargo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías Municipales arribaron al sitio y confirmaron los hechos por lo que acordonaron la escena del crimen y solicitaron el apoyo de agentes ministeriales.

De acuerdo a algunos testigos, antes del homicidio vieron a un par de vehículos en medio de una persecución, por lo que se presume que la víctima estaba implicada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recabo los indicios del crimen y dio inicio a la carpeta de investigación para esclarecer la muerte del hombre. Aunque hasta el momento no se ha confirmado, se especula que esta ejecución podría tratarse de un presunto ataque directo o ajuste de cuentas.

Serán las autoridades correspondientes dar con el móvil del homicidio y localizar a el o los responsables de privar de la vida al masculino quienes huyeron a bordo de una camioneta.

Localizan un cuerpo embolsado en la colonia El Salvador de Puebla

Vecinos de la colonia El Salvador de la ciudad de Puebla localizaron el cadáver de una persona embolsada en la calle 7 Oriente y 16 de Septiembre.

Encuentran un Cadáver Embolsado Cerca de una Barranca en Puebla

Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal con apoyo de la Guardia Nacional acudieron a acordonar la zona para no entorpecer las investigaciones.

El cuerpo fue encontrado cerca de una barranca, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Con información de Ehécatl Mello y Cristóbal Lobato

