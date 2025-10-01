Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición con Signos de Violencia en un Domicilio de Puebla

Un cadáver en estado de descomposición y con signos de violencia fue hallado en un domicilio de la Colonia Campestre Mayorazgo de la ciudad de Puebla.

Tras diversas llamadas de emergencia durante la noche del 30 de septiembre, personal de la Policía Estatal acudió a un domicilio de la 13 a sur, a unos metros de la 83 poniente y confirmó el hallazgo.

Personal del Semefo hizo el levantamiento del cuerpo en la 13 sur y 83 poniente. Foto: Carlos Barreda | N+

Los reportes a los números de emergencia, indicaban la presencia de una persona que no respondía al interior del domicilio de la Colonia Campestre Mayorazgo, por lo que vecinos solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia.

Investigan posible homicidio dentro de una casa en la Colonia Campestre Mayorazgo

Tras confirmar el hallazgo, se dio aviso a la Fiscalía General de Estado (FGE) para que acudieran peritos y personal del Servicio Médico Forense (FGE), yllevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Además, personal de la Fiscalía inició la recolección de indicios que pudieran ayudar a esclarecer el fallecimiento y el inicio de la respectiva carpeta de investigación.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR