Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición con Signos de Violencia en un Domicilio de Puebla
N+
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona que había fallecido varias horas antes del hallazgo en la Colonia Campestre Mayorazgo.
COMPARTE:
Un cadáver en estado de descomposición y con signos de violencia fue hallado en un domicilio de la Colonia Campestre Mayorazgo de la ciudad de Puebla.
Tras diversas llamadas de emergencia durante la noche del 30 de septiembre, personal de la Policía Estatal acudió a un domicilio de la 13 a sur, a unos metros de la 83 poniente y confirmó el hallazgo.
Los reportes a los números de emergencia, indicaban la presencia de una persona que no respondía al interior del domicilio de la Colonia Campestre Mayorazgo, por lo que vecinos solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia.
Noticia relacionada: Estudiantes Encuentran a un Hombre Muerto cerca del TECNM de Puebla
Investigan posible homicidio dentro de una casa en la Colonia Campestre Mayorazgo
Tras confirmar el hallazgo, se dio aviso a la Fiscalía General de Estado (FGE) para que acudieran peritos y personal del Servicio Médico Forense (FGE), yllevar a cabo el levantamiento del cuerpo.
Además, personal de la Fiscalía inició la recolección de indicios que pudieran ayudar a esclarecer el fallecimiento y el inicio de la respectiva carpeta de investigación.
Historias recomendadas:
- Revelan Identidad del Cuerpo Abandonado en Puebla Previo a la Fiesta Mexicana
- Niño de Seis Años Muere Ahogado en Alberca de Puebla; Autoridades Investigan el Caso
- Revelan Datos del Cuerpo Hallado en un Tambo en el Centro de Puebla; Hay Tres Detenidos
Con información de Ehécatl Mello
JAPR