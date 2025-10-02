Encuentran sin Vida y con Amenaza Escrita a Exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Este jueves 2 de octubre de 2025 fue encontrado sin vida el ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto Becerril Acoltzi en una casa abandonada en la comunidad de San Miguel Contla, del municipio de Santa Cruz en Tlaxcala.

El exrector de la UTT fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 1 de octubre, aproximadamente a las 13:00 horas, luego de ser víctima junto con su acompañante de un presunto asalto en el municipio tlaxcalteca de Apetatitlán.

El cuerpo de Becerril Acoltzi fue hallado junto con una amenaza escrita en una cartulina y otro cadáver identificado como César “N”, su acompañante que también fue levantado en el mismo acto delictivo.

Hallan cuerpo de Humberto Becerril Acoltzi en Casa Abandonada de Santa Cruz, Tlaxcala

El hallazgo fue realizado la madrugada de este jueves por un hombre en situación de calle que quiso permanecer en el anonimato, relatando que entró al sitio ubicado en la calle Claude Monet de la comunidad de San Miguel Contla para resguardarse del frío.

Al ingresar a la vivienda se encontró con los dos cuerpos y la cartulina con un mensaje, por lo que de inmediato salió en busca de ayuda de las autoridades.

Al lugar arribaron policías municipales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FJGE), quienes realizaron la recolección de indicios y las diligencias de levantamiento de cadáver.

Hallan Dos Cuerpos con Amenaza Escrita en Cartulina en Casa de Santa Cruz Tlaxcala

¿Quién era Humberto Becerril Acoltzi?

Humberto Becerril Acoltzi, se desempeñó como rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala hasta el año 2021. Su deceso fue confirmado por la misma institución mediante de una esquela publicada en sus redes sociales.

Becerril Acoltzi también contaba con una trayectoria política, ya que en los últimos meses se le vio con un grupo de personajes militantes del Partido Verde que terminaron pasándose a Movimiento Ciudadano.

Cabe destacar que la FGJE Tlaxcala dio a conocer que las muertes de Humberto Becerril y César “N” serán investigadas como homicidio calificado.

Con información de Gilberto Arribalzaga y Genaro Zepeda

