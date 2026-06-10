Incendio en Casa Deja Una Mujer Lesionada y Tres Intoxicados en Apodaca, Nuevo León

Un incendio en una casa dejó como saldo una mujer lesionada y tres personas intoxicadas en Apodaca

Incendio en Casa de ApodacaFoto: N+

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Incendio en Apodaca deja una mujer lesionada y tres intoxicados por humo. Equipos de emergencia evitaron que las llamas se extendieran. Conoce más sobre este incidente.

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