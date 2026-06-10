Incendio en Casa Deja Una Mujer Lesionada y Tres Intoxicados en Apodaca, Nuevo León

Una mujer terminó lesionada y fue trasladada a un hospital luego del incendio de una casa registrado en el municipio de Apodaca. El siniestro movilizó a elementos de Protección Civil del Estado y Protección Civil de Apodaca, quienes acudieron a una propiedad ubicada en el cruce de las calles Privada Atoyac y Tuito, en la colonia Noria Norte.

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Entre las zonas afectadas se encuentran la sala, el comedor, la lavandería y una recámara, las cuales resultaron con daños a consecuencia del incendio.

Los equipos de emergencia realizaron labores para controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas de la casa o a casas cercanas.

Atendieron a personas por inhalación de humo

Durante la atención del incendio, rescatistas brindaron apoyo médico a tres personas que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Las personas afectadas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica correspondiente.

Las personas intoxicadas fueron identificadas como Margarita, de 67 años; Pablo Pinal Rodríguez, de 67 años; y Daniel Tello González, de 38 años. De acuerdo con los primeros reportes, los afectados presentaron complicaciones derivadas al humo generado por el incendio dentro del domicilio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro y evaluar los daños registrados en la vivienda.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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