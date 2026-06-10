Aseguran Avioneta y Vehículos con Reporte de Robo en EUA Durante Cateo en Mexicali

Autoridades estatales localizaron tres vehículos con reporte de robo en Estados Unidos durante un cateo realizado en el ejido Estación Coahuila, en el Valle de Mexicali. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado con apoyo de corporaciones federales.

Durante la intervención fueron aseguradas dos camionetas de reciente modelo con reporte de robo en Los Ángeles, California, así como otra unidad reportada como robada en Las Vegas, Nevada.

Las autoridades resguardaron los vehículos para continuar con las investigaciones correspondientes y verificar su posible relación con otros hechos delictivos. Además de las unidades terrestres, los agentes localizaron una avioneta dentro del predio cateado.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si la avioneta cuenta con algún reporte de irregularidad, aunque forma parte de los indicios asegurados durante el operativo.

Operativos se han intensificado en la zona rural

El hallazgo ocurre días después de diversos despliegues de seguridad realizados en el Valle de Mexicali, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno han reforzado la vigilancia.

Estas acciones se llevaron a cabo tras reportes relacionados con posibles actividades de grupos delictivos en la región.

La Fiscalía General del Estado informó que las indagatorias continúan para determinar la procedencia de los vehículos y la aeronave, así como establecer si existe alguna relación con actividades ilícitas.

Asimismo, se busca identificar a las personas responsables del inmueble donde fueron localizados los bienes asegurados.

Información Kitzia Flores

APG