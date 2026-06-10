Aseguran Avioneta y Vehículos con Reporte de Robo en EUA Durante Cateo en Mexicali

El aseguramiento se realizó en un inmueble de la zona rural como parte de investigaciones en curso

Aseguran Avioneta y Vehículos Robados en Valle de MexicaliFoto: FGE

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