Niño de 12 Años se Metió a Robar a una Casa en Puebla y Apuñaló a una Mujer

El feminicidio de Rosa Isela Hernández Rivera, madre de tres hijas, ha generado indignación en la comunidad de Atencingo perteneciente al municipio de Chietla en Puebla, luego que fuera asesinada a puñaladas en el interior de su domicilio.

De acuerdo con reportes policiales, la mujer de 23 años fue agredida con arma blanca al intentar defenderse de un sujeto quien presuntamente ingresó para robar.

Menor de edad apuñaló a Rosa Isela Hernández Rivera al interior de su casa en Chietla

Testigos señalaron que el posible responsable sería un menor de edad de aproximadamente 12 años, quien habría huído tras el ataque.

La mujer fue trasladada con graves lesiones al IMSS Clínica 26 de Atencingo, donde perdió la vida mientras recibía atención médica. El cuerpo de la víctima presentaba entre 10 y 12 heridas por arma blanca en el cuello, tórax, costillas, hombros y manos.

Investigan feminicidio en la comunidad de Atencingo perteneciente a Chietla en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del presunto agresor. Colectivos feministas y familiares de la víctima exigen que el caso sea investigado como feminicidio y no quede impune.

Vecinas y amigas de la occisa han expresado dolor y temor por la violencia que vive la región, pidiendo mayor seguridad y justicia para las mujeres de la localidad.

