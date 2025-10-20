Un Canal, Bailes Sonideros e Impactos de Bala, Las Claves Del Asesinato de Medio Metro Original

Este lunes 20 de octubre, autoridades del estado de Puebla confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Francisco Pérez, conocido popularmente como “Medio Metro original”, en un canal de desagüe ubicado en la junta auxiliar de San Aparicio.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos de la zona quienes localizaron el cadáver y dieron aviso inmediato a la Policía Estatal, que acudió al sitio junto con elementos de la Guardia Nacional.

Al arribar, las autoridades confirmaron que el cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 1.40 metros de estatura, identificado posteriormente como Francisco Pérez, el artista sonidero que se hizo famoso bajo el apodo de “Medio Metro”.

Según las primeras indagatorias, el cuerpo presentaba impactos de bala en la cabeza. La víctima vestía pantalón y camisa blancos, y su rostro estaba cubierto con una prenda negra.

La Fiscalía General del Estado de Puebla acordonó el área y abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la posible identidad de los responsables.

Última presentación de Medio Metro con el Grupo Súper T

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre, Medio Metro participó en un baile organizado por el Grupo Súper T, y tenía programada otra presentación para este mes de octubre, fecha en la que ya no pudo presentarse debido a su fallecimiento.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el Grupo Súper T lamentó profundamente la noticia y expresó sus condolencias:

“A todos nuestros seguidores les comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda. Descanse en paz”.

Por su parte, Sonido Pirata compartió un video en sus redes sociales para despedir al bailarín, acompañado de un emotivo mensaje:

“Una vez más el cielo está de fiesta; brillará con tu llegada, Medio Metro. Buen viaje, Medio Metro de Puebla. Mi más sentido pésame a tu familia”.

¿Quién era Francisco Pérez, el “Medio Metro original”?

Francisco “Pancho” Pérez, originario del Barrio Alto de Puebla comenzó su trayectoria artística como bailarín y animador en presentaciones junto a Sonido Kiss Sound y Juan Manuel Quistián, conocido en el ambiente musical como “El Rey del Wepa”. Su estilo carismático y su peculiar manera de bailar lo convirtieron en un ícono dentro de la escena sonidera poblana y nacional.

Fue a inicios de 2023 que los bailes de Sonido Pirata comenzaron a popularizarse en redes por medio del canal Richard Tv debido a la forma en que eran llevados por el DJ, así como por los diversos personajes que participaban, entre los que destacaban, Medio Metro Original.

Tras su salida, Sonido Pirata presentó a otro bailarín de talla pequeña para reemplazarlo, quien también se volvió muy famoso.

A partir de la separación, varios individuos comenzaron a autonombrarse como el "Medio Metro Original", generando confusión sobre quién era el verdadero. El último grupo en el que participó fue en Grupo Súper T.

