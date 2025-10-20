Caso Nicole: Compañeras Golpean a Menor Por Usar Tenis "Piratas", en Secundaria 324 de Tláhuac

Nicole, una estudiante de la Escuela Secundaria “Alfonso Caso Andrade” N° 324, ubicada en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, fue víctima de agresiones por parte de sus compañeras, presuntamente, por usar “tenis pirata”. Debido a los golpes, la menor fue hospitalizada; esto es lo que sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor de 12 años de edad, denunció acoso escolar a las autoridades de su escuela, ya que algunas compañeras de segundo y tercer grado la molestaban, cuyas burlas y agresiones, estaban relacionadas con su forma de vestir, según ha declarado su mamá.

La madre de Nicole, relató que el 13 de octubre su hija fue golpeada en dos ocasiones. De acuerdo con la mujer, en la segunda agresión, intervinieron familiares mayores de edad de una de las presuntas acosadoras de Nicole.

Debido a la gravedad de las lesiones, Nicole fue trasladada a un hospital con múltiples contusiones e hiposangrado intestinal. La familia exige justicia, ya que la estudiante denunció a maestros y prefectos que se encontraba en una situación de riesgo al ser víctima de bullying, no obstante, nadie le hizo caso.

¿Qué dicen las autoridades por el caso bullying en Tláhuac?

Luego de darse a conocer el caso de acoso y agresión en contra de Nicole en la Escuela Secundaria “Alfonso Caso Andrade” N° 324, la Secretaría de Educación Pública (SEP), se pronunció al respecto y aseguró que brinda “atención inmediata y acompañamiento a las alumnas involucradas”.

Como resultado de estos lamentables hechos, una de las alumnas fue trasladada e internada en el Hospital General de Tláhuac para valoración y atención médica respectiva, habiendo sido ya dada de alta

Asimismo, indicó que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), ha mostrado su disposición para mantener comunicación permanente con las familias de ambas alumnas.

Reitera su postura de seguir colaborando con las autoridades correspondientes en las investigaciones que se realicen para esclarecer los hechos

La SEP también informó que a partir de hoy, personal de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad (UMASI), la cual está integrada por abogadas y psicólogas, se encargarán de atender "estos casos con sensibilidad, rigor y apego a la guía institucional".

Nos mantenemos en comunicación con sus familias y colaboramos con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar un entorno seguro para todas y todos los estudiantes

🛑 #NotaInformativa | A través de la #AEFCM, brindamos atención inmediata y acompañamiento a las alumnas involucradas en un incidente ocurrido en una secundaria de la alcaldía Tláhuac.



Nos mantenemos en comunicación con sus familias y colaboramos con las autoridades competentes… pic.twitter.com/GCKpEuXGuc — SEP México (@SEP_mx) October 20, 2025

