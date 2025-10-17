Detienen a Hombre por Robar y Difundir Fotos Íntimas de Mujer que Llevó su Celular a Reparar

Un hombre fue detenido por robar y difundir fotos íntimas de una mujer a la que le reparó su celular en la región de la Costa, Oaxaca; así lo detuvieron. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en San Pedro Mixtepec, cuando la víctima acudió a un local para la reparación de su teléfono. El sujeto identificado como M. J., se encargó del trabajo.

Noticia relacionada: Ley Olimpia: Mujer Podría ir a Cárcel por Presuntamente Extorsionar a 'Roomie' con Fotos Íntimas

Sin embargo, durante ese lapso sustrajo las imágenes del teléfono celular sin el consentimiento de la víctima, aseguró la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Para posteriormente compartirlas con otras personas, conducta que constituye un delito por violar la intimidad sexual de la mujer

Video: Aplica Ley Olimpia contra Hombre por Vender Contenido Íntimo de su Expareja

¿Cómo detuvieron al sujeto que robó las fotos?

Las autoridades indicaron que la víctima realizó la denuncia correspondiente y se iniciaron las investigaciones bajo el protocolo de perspectiva de género a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Una vez que se obtuvo la orden de aprehensión en contra de M.J., los elementos de seguridad acudieron a las inmediaciones de la calle Sexta Norte y Primera Oriente de Puerto Escondido, donde detuvieron al sospechoso.

El sujeto es investigado por el delito de Violación a la Intimidad Sexual en agravio de una mujer.

La Fiscalía de Oaxaca busca garantizar los derechos de las víctimas que sufren una trasgresión a su intimidad conforme a lo establecido con la ley y brinda acompañamiento integral para brindar una atención con perspectiva de género.

Historias recomendadas:

EPP

