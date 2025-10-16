Ley Olimpia: Mujer Podría ir a Cárcel por Presuntamente Extorsionar a 'Roomie' con Fotos Íntimas
Una mujer podría ser castigada por la Ley Olimpia, al compartir las fotos de su roomie en venganza por no pagar la renta en Durango; esto sabemos del caso
Una mujer identificada como Brenda “N” podría ir a la cárcel por presuntamente compartir fotos íntimas de un hombre, quien era su roomie en Durango, por violencia digital, según la Ley Olimpia.
De acuerdo con los primeros reportes, la joven y su roomie Isaac vivían juntos en un departamento para compartir gastos; no obstante, tuvieron problemas relacionados con dinero.
Esto sin duda afectó su relación de compañeros de vivienda, pero aún más cuando no se completaba el pago de la renta. Brenda, presuntamente, aprovechó para tomarle fotos al hombre.
Luego de eso, comenzó presuntamente a extorsionarlo para no difundirlas. Pero el joven no accedió a las presiones y Brenda las publicó en redes sociales.
Isaac fue humillado y amenazado en los medios digitales donde se propagaron sus imágenes. Esto lo llevó a levantar su denuncia ante la Fiscalía, bajo la protección de la Ley Olimpia, la cual fue creada en primer momento para proteger a las mujeres.
¿Qué pasó con la presunta agresora?
Una vez que inició el proceso legal, la mujer se mudó a Guadalajara, Jalisco, y evadió la audiencia judicial.
La defensa de la víctima indicó a medios locales que se solicitó una orden de aprehensión en contra de Brenda. Debido a que se dañó emocionalmente a Isaac, así como su reputación. Este hecho podría marcar un precedente, pues Brenda sería la primera mujer en ser sancionada bajo la Ley Olimpia.
Dicha legislación establece penas de 10 a 14 años de prisión y multas superiores a 40 mil pesos para quien difunda contenido sexual o íntimo sin consentimiento.
