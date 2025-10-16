Lex Ashton: Especialistas Alertan sobre su Salud Mental, Quieren "Evitar que Mate a Alguien Más”

Lex Aston “N” fue vinculado a proceso, acusado del homicidio de un estudiante del CCH Sur y del intento de asesinato contra un trabajador de la escuela de la UNAM. Su defensa refiere que el ataque lo realizó bajo un brote psicótico, por lo que requiere tratamiento especial en materia de salud mental.

Durante la audiencia, un juez de control dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, además el imputado de 19 años de edad, permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente.

El juez rechazó la presentación de peritos en psicología, psiquiatría y neurología, que pretendían exponer que el joven tiene un trastorno mental, por lo que el 22 de septiembre actuó bajo un brote psicótico.

En la agresión con arma blanca, murió un estudiante de 16 años de edad, identificado como Jesús Israel “N”, mientras que un trabajador de la escuela fue lesionado.

¿Qué dicen los expertos en salud mental sobre Lex Ashton?

Según el neurocirujano, Luis Antonio Díaz, al momento de la agresión Lex se encontraba en un “brote psicótico” y atacó a Jesús, de 16 años.

Soy el neurocirujano que lo recibió, que lo operó. Desde que lo recibí y lo valoré, me di cuenta que venía de un brote psicótico

Además, añadió que se trata de un padecimiento; por lo tanto, si no tiene tratamiento, lo más probable es que “repita la acción”.

En tanto, el perito en materia de psicología y psiquiatría, Daniel González, dijo que no están buscando que no se dé una sanción al comportamiento del valorado, sino que la sociedad voltee a ver que esta es la consecuencia de varias omisiones.

Omisiones institucional, familiar, de asistencia de higiene mental, prevención de la conducta. Lo que estamos previniendo es que no se mate o mate a alguien más

Su abogado señaló que presentarán un amparo contra la vinculación a proceso y solicitarán que sea trasladado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, lugar donde se encuentran las personas relacionadas con delitos y que tienen afectaciones mentales.

Se dio a conocer que desde el año 2021 se encontraba en tratamiento médico en la Facultad de Psicología de la UNAM.

También indicó que Lex Ashton se encontraba deprimido y durante la audiencia se negó a declarar.

Con información de Arturo Sierra

