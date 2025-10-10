Detienen a Lex Ashton "N", Presunto Asesino de Alumno de CCH Sur; Llega a Reclusorio Oriente

Lex Ashton "N", el presunto asesino de un compañero en el CCH Sur, fue dado de alta del hospital en el que se encontraba y de inmediato fue detenido por agentes de la Fiscalía CDMX. Tras su aprehensión, por agentes de la Policía de Investigación (PDI) que lo custodiaban en el hospital, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Iztapalapa, donde se le realizó un chequeo médico previo a su arribo al reclusorio Oriente.

Cerca de las 19:46 horas de este viernes, Lex Ashton "N" llegó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control determinará su situación jurídica, informó la Fiscalía CDMX en un comunicado. Mañana será la audiencia inicial del presunto asesino de un estudiante de 16 años de edad.

El joven de 19 años de edad fue dado de alta del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ser intervenido quirúrgicamente por un coágulo en la cabeza.

tRAS de obtener su alta de la clínica, el sospechoso y también estudiante de la UNAM, fue esperado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) afuera de la institución médica.

Una vez que le leyeron sus derechos y los motivos por los que era detenido, ejecutaron la orden de aprehensión. Lex Ashton fue esposado y salió con la cabeza agachada y custodiado por los policías rumbo al Reclusorio Oriente.

El detenido fue rapado debido a la cirugía. Abordó un vehículo gris en el que ya lo esperaban cuatro agentes de la policía para acompañarlo hasta el penal.

Se sabe que desde ayer el joven y su mamá ya tenían conocimiento de su detención, por lo que estuvieron juntos, lloraron y rezaron.

¿De qué acusan a Lex Ashton?

Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton por los delitos de homicidio e intento de homicidio, por los hechos ocurridos el 22 de septiembre al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) de la UNAM.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido a un estudiante de 16 años, quien posteriormente perdió la vida, y lesionado a un trabajador en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur.

"La Fiscalía CDMX reafirma su compromiso de esclarecer los hechos, procurar justicia y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares", dijo la Fiscalía CDMX en un comunicado.

