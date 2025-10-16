Vinculan a Proceso a Lex Ashton Por Homicidio en CCH Sur

Un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton "N" por los delitos de homicidio de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur y tentativa de homicidio contra un trabajador del mismo plantel. La autoridad judicial determinó que el acusado permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente durante el desarrollo del proceso penal.

La audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión se llevó a cabo un sábado, iniciando a las 15:36 horas y con una duración de 50 minutos. Durante la diligencia judicial, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía deberá integrar los elementos probatorios necesarios para sustentar la acusación formal.

En una decisión relevante para el caso, el juez rechazó la presentación de peritos que la defensa pretendía introducir para demostrar que el acusado padece un trastorno mental. Esta determinación judicial implica que, al menos en esta etapa procesal, no se considerará el estado de salud mental del imputado como un elemento que modifique su situación jurídica.

El abogado defensor David Reyes calificó el asunto como bastante complicado y señaló que la autoridad judicial solicitó prisión preventiva oficiosa. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, un recurso legal que permite extender el plazo para la audiencia inicial.

Lex Ashton, de 19 años, es señalado como el presunto agresor de Jesús Israel, un estudiante de 16 años, y de haber herido a un trabajador del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre.

Durante la audiencia no estuvieron presentes familiares de la víctima, únicamente sus representantes legales. El abogado defensor describió el estado del acusado como fuera de la realidad y mencionó que presenta eventos psicóticos, aunque esta información no fue considerada por el juez en su resolución.

La detención de Lex Ashton se concretó cuando elementos de la Policía de Investigación (PDI) lo esperaron afuera de una clínica donde había recibido atención médica. Una vez que le leyeron sus derechos y los motivos de su detención, ejecutaron la orden de aprehensión. El detenido salió con la cabeza agachada, esposado y custodiado por policías.

El acusado había sido sometido a una cirugía, razón por la cual se encontraba rapado al momento de su detención. Abordó un vehículo gris en el que lo esperaban cuatro agentes policiales para trasladarlo al Reclusorio Oriente.

Según la información disponible, desde un día antes el joven y su madre tenían conocimiento de la inminente detención, por lo que permanecieron juntos, lloraron y rezaron antes de que se ejecutara la orden judicial.

Historias recomendadas:

CT