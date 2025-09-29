Alumnos de CCH Sur Pintan Mural para Jesús Israel, Compañero Asesinado en Escuela de la UNAM

A una semana de la tragedia en el CCH Sur, los estudiantes realizan un mural para homenajear a Jesús Israel, quien fue asesinado al interior del plantel a manos de un compañero identificado como Lex Ashton.

Este lunes un grupo de estudiantes se reunió para usar el arte como medio para honrar la memoria del joven de 16 años de edad, que fue atacado cuando estaba con su novia en el estacionamiento del plantel.

Lo que queremos hacer es mostrar o visibilizar lo que sucedió de manera pacífica y con arte gritarlo con arte, es lo que realmente estamos tratando de hacer, dijo un estudiante a N+

El alumno asegura que el mural conmemorativo es un símbolo de lucha y una manera de no reprimir los sentimientos que experimentan con la pérdida de su compañero.

¿Qué significa el mural que realizaron en el CCH Sur?

Los creadores de este mural explicaron que el mural tiene muchos significados. Sin embargo, destaca por la imagen central, que es un tlacoache con alas.

Eligieron a ese mamífero que vive en zonas boscosas, debido a que en la zona donde se ubica el CCH Sur, la comunidad ha registrado avistamientos de esta especie, por lo que se han vuelto importantes para los estudiantes.

Además, el tlacoache sostiene una rosa roja y permanece rodeado de más plantas. También se observan las siluetas de personas que mantienen el puño en alto en señal de lucha.

El mural que crearon en el CCH Sur también incluye un poema titulado “El día que nació una flor”, el cual dice lo siguiente:

Cuando apagaron ti vida nació nuestra voz

Del dolor brotó una flor... roja como la rabia

Prometemos luchar sin descanso

Hasta que tu memoria florezca en cada paso

Mural para Jesús Israel en el CCH Sur. Foto: N+

¿Quién era Jesús Israel?

Jesús Israel Hernández Chávez, estudiante del CCH Sur fue asesinado al interior del plantel de la UNAM. Su día comenzó como uno más en la rutina para convertirse en un gran profesional; no obstante, un compañero acabó con esos sueños y enlutó a toda la comunidad estudiantil.

El lunes 22 de septiembre es una fecha que marcó para siempre al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), cuando un joven de 19 años de edad, identificado como Lex Ashton, puso en marcha un ataque que planeó con anticipación y del cual habló en sus redes sociales.

Los testigos relataron que en dicho sitio se encontraba Jesús comiendo botanas junto a su novia. Sin embargo, fueron interrumpidos violentamente por Lex, quien le ocasionó severas lesiones con el arma tipo “guadaña” a Jesús, que, a pesar de recibir atención de urgencia, murió en el lugar.

Jesús Israel fue despedido por sus seres queridos en la casa de sus abuelitos y sepultado en un panteón ubicado en Perote, Veracruz.

