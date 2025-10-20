¿Quién Era Medio Metro y Por Qué se Autonombraba como el Original en Puebla?

Este lunes 20 de octubre de 2025 fue hallado sin vida Paco Pérez, uno de los intérpretes del personaje “Medio Metro” en los bailes sonideros en San Sebastián de Aparicio junta auxiliar de Puebla Capital.

En N+ Puebla te contamos quién era El Original Medio Metro, por qué se hizo famoso y de qué murió este ícono moderno de los bailes sonideros en la zona centro de México.

¿Cuál de todos los “Medio Metro” murió? Paco Pérez fue localizado sin vida hoy lunes

Paco Pérez, originario del Barrio El Alto en Puebla, era conocido como "El Original Medio Metro" por ser en sus palabras el primero de todos. Su distintivo disfraz del “Chavo del Ocho” y sus pasos de baile peculiares lo volvieron famoso.

El hoy occiso más allá de ser un simple bailarín, reconocido en redes sociales, fue una figura de la escena sonidera en Puebla.

En los últimos meses se le lograba ver animando bailes sonideros en zonas de la capital poblana como Analco y el Barrio El Alto, así como participando en apariciones del Grupo Súper T de Paco Toxqui.

Encuentran sin vida a Paco Pérez "Medio Metro Original” en San Sebastián de Aparicio, Puebla

Pobladores de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente un metro con 40 centímetros de altura.

Los primeros reportes indican que sujetos desconocidos lo fueron a aventar a un canal de agua en la calle Ávila Camacho, en dicha demarcación de la ciudad de Puebla.

El cuerpo presentaba una herida en la cabeza que de acuerdo con los primeros reportes se trata de un impacto de bala, vestía pants blanco, tenis negros y tenía una bolsa oscura en la cabeza.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal de Puebla acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que llevaran a cabo las diligencias correspondientes en el sitio.

Paco Pérez "Medio Metro del Barrio de El Alto" Murió en San Aparicio

Algunas personas se acercaron para conocer la identidad del cadáver, dándose a conocer posteriormente que se trataba de Paco Pérez “Medio Metro Original”.

Con información de Cristóbal Lobato y Genaro Zepeda

GMAZ