Localizan a un Hombre Muerto con Espuma en la Boca en Puebla; Semefo Tardó Seis Horas en Llegar
La zona de la colonia Minerales Guadalupe del Sur fue acordonada por policías municipales de Puebla tras el hallazgo de un cuerpo sin vida.
Un hombre fue hallado sin vida en calles de terracería de la colonia Minerales Guadalupe del Sur perteneciente a la capital de Puebla; De acuerdo a testigos permaneció varias horas tendido en el lugar.
Este miércoles 15 de octubre alrededor de las 6:00 de la mañana, vecinos reportaron que una persona de aproximadamente 40 años de edado, estaba inconsciente entre la calle Oro y Avenida Las Torres, por lo que solicitaron apoyo vía 9-1-1.
Tardaron seis horas en levantar cadáver en la colonia Minerales Guadalupe del Sur de Puebla
A pesar del reporte al número de emergencias, presentes mencionan que nunca vieron a paramédicos en la zona para corroborar que ya no contaba con signos vitales; Fue hasta después de seis horas que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos del Instituto de Ciencias Forenses llegaron para realizar la recolección de indicios y las diligencias de levantamiento de cadáver.
Se dio a conocer que se trataba del cuerpo de un hombre quien permanece en calidad de desconocido, sin embargo, se sabe que vestía un pantalón de mezclilla con un cinturón café, una sudadera guinda, un chaleco negro y calzado oscuro.
Investigan muerte de un hombre en la calle Oro de la colonia Minerales Guadalupe del Sur en Puebla
El cadáver se encontraba en una zona cercana al punto de venta de ladrillos y se dio a conocer que tenía sangre en el rostro y espuma en la boca por lo que las autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) realizarán la necropsia de ley para saber la causa de su muerte y esclarecer si se trató de una muerte natural o fue víctima de algún delito.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona mientras se llevaban acabo la recolección de indicios, e impidieron el paso a pobladores quienes estaban intrigados por lo sucedido.
Una vez terminadas las diligencias, el pasó entre la calle Oro y Avenida Las Torres en la colonia Minerales Guadalupe del Sur, fue reabierto con normalidad.
Con información de Genaro Zepeda
MCS