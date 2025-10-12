Mueren Dos Mujeres y Dos Hombres por Balacera en un Bautizo en Puebla

La madrugada de este domingo 12 de octubre se reportó una balacera en la junta auxiliar San Luis Coyotzingo perteneciente al municipio de Huejotzingo en Puebla. El saldo al momento es de cuatro muertos y por lo menos tres lesionados.

De acuerdo a los reportes preliminares varias personas armadas irrumpió en una fiesta privada que se celebraba en la Calle Alameda, entre Miradores y Benito Juárez, y cometió el homicidio múltiple.

Los presuntos responsables dispararon al aire con armas largas y posteriormente contra el grupo de asistentes a un bautizo en Huejotzingo, lesionando de gravedad a cuatro personas quienes perdieron la vida en el lugar.

Después de la balacera el comando armado huyó a bordo de una camioneta color negro, por calles de San Luis Coyotzingo, y no hay reporte de detenidos hasta el momento.

Identifican a víctimas de ataque armado en un bautizo que se celebraba en Huejotzingo, Puebla

Las víctimas mortales del ataque armado, fueron identificados como Yaneli "N" de 26 años, Juan Carlos "N" de 39 años, Edwin "N" de 28 años y Aylin de 25. Los cuatro se encontraban sobre la Calle Alameda que había sido cerrada para una fiesta, cuando fueron baleados por sujetos desconocidos.

Los sobrevivientes a la balacera ocurrida alrededor de la 1 de la mañana de este domingo, fueron trasladados con lesiones al Hospital Integral de San Martin Texmelucan.

Con información de N+

