Policías Estatales y de Tránsito Fueron Atacados a Balazos por Civiles en Puebla

Un par de movilizaciones policiales y detenciones se presentaron en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla la noche de este martes 16 de septiembre.

El primer operativo policial se organizó en las colonias Villa El Carmen y Morelos donde fueron asegurados dos masculinos.

Las versiones policiales indican que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fueron atacados con disparos de arma de fuego cuando realizaba un recorrido de vigilancia por la privada Libertad Norte.

Detienen a dos hombres que atacaron a disparos a policías en San Martín Texmelucan #Puebla pic.twitter.com/bF8GXLif9j — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) September 17, 2025

Esto derivó en una persecución y enfrentamiento entre los atacantes que trataban de escapar a bordo de un automóvil y los elementos policiales.

Al verse perseguidos, los agresores intentaron perder a los uniformados, pero no pudieron, por lo que decidieron dejar abandonado el automóvil en el que iban y huir a a pie.

Pero no lo lograron y los dos hombres terminaron siendo detenidos por los elementos policiales y posteriormente, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Emboscan y matan a un policía en Tepeaca, Puebla; Una mujer resultó lesionada

En Puebla, el 15 de septiembre se reportó una situación similar en donde dos policías municipales de Tepeaca fueron emboscados afuera de una escuela en el Barrio de San Diego.

Matan a Balazos a Policía Municipal Afuera de Escuela en Puebla

De acuerdo a las autoridades, en este ataque participaron cuatro hombres quienes abrieron fuego contra los oficiales dejando sin vida al policía Nicolás "N" y dejando herida de bala a Berenice "N".

El Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González indicó que los elementos policiales se encontraban haciendo rondines en la Secundaria Filiberto Quiroz cuando el grupo armado los atacó a balazos.

Los hechos ya son investigados por las autoridades competentes quienes recabaron los elementos de prueba, entre ellos, videos de cámaras de seguridad.

Noticia Relacionada: Detienen a Cinco Sujetos Responsables de Presunto Robo en Puebla

Pobladores retienen a presunta ladrona en panteón de San Baltazar Temaxcalac, Puebla

Un segundo operativo se registró este 16 de septiembre, ahora en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, donde vecinos reportaron la presencia y aseguramiento de una mujer que estaba cometiendo varios robos.

Una mujer fue retenida por pobladores acusada de robo en Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Al hacer su arribo, las autoridades confirmaron que la tenían inmovilizada luego de que presuntamente se había robado algunas cruces del panteón.

Esto molestó a los habitantes quienes la enfrentaron y la detuvieron hasta la llegada de las autoridades competentes.

Los policías la aprehendieron y la pusieron a disposición del Ministerio Público para ser investigada por el presunto robo de artículos.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello

MCS