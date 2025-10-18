La temporada de huracanes 2025 en México llega oficialmente a su fin el 30 de noviembre, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Esta fecha marca el cierre del periodo más activo de formación de ciclones tropicales, que inició el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.

Durante esta temporada, en la cuenca del Pacífico se pronosticó la formación de entre 16 y 20 ciclones tropicales, mientras que en el Atlántico se estimaron de 13 a 17 sistemas con nombre asignado. Sin embargo, no todos estos fenómenos logran tocar tierra. En promedio, tres ciclones impactan las costas mexicanas del Pacífico, mientras que dos lo hacen en el Atlántico.

¿Por Qué Acaban los Huracanes el Próximo 30 de Noviembre?

El final de la temporada no implica que los ciclones desaparezcan de forma inmediata, sino que las condiciones atmosféricas y oceánicas dejan de ser favorables para su desarrollo. Los huracanes necesitan aguas cálidas, con temperaturas de al menos 26 grados Celsius, para formarse y mantenerse. Una vez que llega diciembre, las aguas del Pacífico y el Atlántico comienzan a enfriarse de manera considerable, lo que reduce la energía térmica disponible para alimentar estos sistemas.

Además, en los últimos meses del año, los vientos en altura se intensifican, lo que genera mayor cizalladura vertical, es decir, cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento. Este fenómeno dificulta la organización de los ciclones y debilita cualquier sistema que intente formarse.

No obstante, el SMN advierte que octubre y noviembre aún son meses de alta actividad ciclónica, por lo que persiste el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y oleaje elevado en algunas regiones del país. Por ello, se recomienda mantener la vigilancia de los pronósticos y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Así, el 30 de noviembre no solo marca una fecha en el calendario meteorológico, sino el cierre de un periodo crítico para las costas mexicanas, que cada año enfrentan la fuerza de los ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico.

