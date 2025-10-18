Reabre el Nevado de Toluca: Acceso Sólo a Pie y Nuevos Horarios Tras el Accidente de Agosto

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) confirmó la reapertura, este sábado 18 de octubre, del Área Natural Protegida Nevado de Toluca, cerrada desde el 10 de agosto tras el accidente de una camioneta turística que dejó 11 heridos.

El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca de más de 53 mil hectáreas volverá a recibir a excursionistas, senderistas y visitantes en general, pero con nuevas reglas. A partir de esta reapertura, no se permitirá el uso de camionetas o camiones que antes trasladaban turistas desde la zona conocida como Parque de los Venados hasta una de las zonas más cercanas a las lagunas del cráter.

El ascenso deberá realizarse exclusivamente a pie, a lo largo de los 5 kilómetros de sendero entre el punto de control conocido como “Parque de los Venados” y las lagunas. La CONANP informó que fueron rehabilitados dos caminos oficiales: el “sendero del arriero” y “la arista del oso”, ambos diseñados para caminatas de baja y media dificultad respectivamente.



El equipo de N + recorrió los caminos recientemente rehabilitados del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y constató mejoras significativas: senderos claramente señalizados, rutas bien delimitadas y la instalación de presas terrestres para controlar escurrimientos de agua y reducir riesgos para los visitantes.

En las zonas que estuvieron cerradas al público, como el cráter de las lagunas o los tramos peatonales usados para ascender, ya es evidente la recuperación del ecosistema: diversas especies nativas se han vuelto a observar con en la zona.

El doctor Isaías de la Rosa Gómez, profesor investigador de la la Universidad Autónoma del Estado de México señaló en entrevista que la planta herbácea Eryngium proteaeflorum, comúnmente llamada «rosa de las montañas», ha aparecido en el cráter luego de largas temporadas en que prácticamente “se esfumaba” del sitio debido al estrés generado por la afluencia constante de montañistas y excursionistas.

El parque abrirá sus puertas de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Visitantes deberán registrarse y respetar las indicaciones de seguridad

Durante el ingreso, los visitantes deberán registrarse y respetar las indicaciones de seguridad establecidas por personal de la CONANP y Protección Civil del Estado de México.

Antes del cierre, ejidatarios locales ofrecían el servicio de ascenso en camionetas de redilas, lo que provocaba saturación vehicular y largas filas en el acceso principal.



Dulce María Avendaño, Directora del Área Natural Protegida, señaló que, previo al cierre, 40 mil asistentes asistieron durante un fin de semana, cifra récord que alcanzaron debido a la llegada masiva de visitantes en camionetas.

La nueva medida busca garantizar la seguridad de los visitantes y proteger la zona de alta montaña, donde las condiciones de terreno y clima representan riesgos elevados para vehículos no autorizados.

La CONANP recordó que el Nevado de Toluca es una de las áreas naturales más visitadas del país y exhortó a los turistas a mantener un comportamiento responsable, evitar dejar residuos y respetar los senderos establecidos.

El organismo destacó que la reapertura se realiza en coordinación con autoridades estatales y municipales, además de cuerpos de rescate especializados.