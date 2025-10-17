Alerta en Veracruz por Fuertes Lluvias en Próximas Horas, ¿Qué Ríos Están bajo Vigilancia?

Después de las fuertes lluvias que se registraron del 6 al 11 de octubre y que provocaron el desbordamiento de los ríos Cazones, Pantepec y Moctezuma en Veracruz, las autoridades vigilan los ríos debido a que se esperan fuertes lluvias en la entidad a partir de las próximas horas.

Noticia relacionada: Marchan Estudiantes de la Universidad Veracruzana; Exigen Protocolos de Emergencia Tras Lluvias

¿Qué ríos están bajo vigilancia ante las fuertes lluvias que se esperan en Veracruz?

La Conagua informa que a partir del domingo 19 de octubre se esperan lluvias fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado, por lo que las siguientes cuencas están bajo vigilancia:

Cazones: 5 a 25 litros por metro cuadrado

Tecolutla: 25 a 50 litros por metro cuadrado

Nautla: 25 a 50 litros por metro cuadrado

Informe de Conagua sobre cuencas vigiladas en Veracruz por lluvias.

Balance de lluvias en Veracruz

En Veracruz suman 32 muertos y hay 14 personas desaparecidas. La mayoría de las víctimas son de Poza Rica.

El gobierno de México informó que se han auxiliado a 244 mil 750 pobladores de El Higo, Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, Tihuatlán, Platón Sánchez y Pánuco, Veracruz.

Se han distribuido casi un millón 22 mil litros de agua y se han desalojado casi un millón 439 mil metros cúbicos de agua anegada.

Hoy la presidenta siguió su gira por Veracruz para supervisar los trabajos de ayuda a los damificados.

El río Cazones, que nace en Puebla e Hidalgo, fue el que inundó gran parte de Poza Rica

El río Pantepec inundó el municipio de Álamo

El río Moctezuma afectó comunidades del norte veracruzano

En la Sierra de Huayacocotla, hubo derrumbes y caminos colapsados por la saturación de lluvia.

Historias recomendadas:



