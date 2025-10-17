Alerta en Veracruz por Fuertes Lluvias en Próximas Horas, ¿Qué Ríos Están bajo Vigilancia?
N+
A una semana de las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron 5 estados y que ha dejado hasta el momento 72 muertos, las autoridades vigilan la crecida de los ríos en Veracruz
COMPARTE:
Después de las fuertes lluvias que se registraron del 6 al 11 de octubre y que provocaron el desbordamiento de los ríos Cazones, Pantepec y Moctezuma en Veracruz, las autoridades vigilan los ríos debido a que se esperan fuertes lluvias en la entidad a partir de las próximas horas.
Noticia relacionada: Marchan Estudiantes de la Universidad Veracruzana; Exigen Protocolos de Emergencia Tras Lluvias
¿Qué ríos están bajo vigilancia ante las fuertes lluvias que se esperan en Veracruz?
La Conagua informa que a partir del domingo 19 de octubre se esperan lluvias fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado, por lo que las siguientes cuencas están bajo vigilancia:
- Cazones: 5 a 25 litros por metro cuadrado
- Tecolutla: 25 a 50 litros por metro cuadrado
- Nautla: 25 a 50 litros por metro cuadrado
Balance de lluvias en Veracruz
En Veracruz suman 32 muertos y hay 14 personas desaparecidas. La mayoría de las víctimas son de Poza Rica.
El gobierno de México informó que se han auxiliado a 244 mil 750 pobladores de El Higo, Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, Tihuatlán, Platón Sánchez y Pánuco, Veracruz.
Se han distribuido casi un millón 22 mil litros de agua y se han desalojado casi un millón 439 mil metros cúbicos de agua anegada.
Hoy la presidenta siguió su gira por Veracruz para supervisar los trabajos de ayuda a los damificados.
- El río Cazones, que nace en Puebla e Hidalgo, fue el que inundó gran parte de Poza Rica
- El río Pantepec inundó el municipio de Álamo
- El río Moctezuma afectó comunidades del norte veracruzano
- En la Sierra de Huayacocotla, hubo derrumbes y caminos colapsados por la saturación de lluvia.
Historias recomendadas:
- Mujer Resulta Herida durante Balacera en Pedregal de Santo Domingo, en la CDMX
- Arranca la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025: ¿Perderá Su Puesto el Técnico Fernando Gago?