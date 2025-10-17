Video: Para Marion Reimers, la Liga MX Está Diseñada para Que No Desciendan los Equipos Grandes

Este viernes se retoman las acciones del Torneo Apertura 2005, luego de la Fecha FIFA de octubre que puso en pausa los torneos locales de futbol. Así que todo está puesto para que hoy ruede el balón en tres frentes. El duelo más interesante de este 17 de octubre es Tigres vs Necaxa, que tiene mucho en juego.

Además del partido Tigres vs Necaxa, hoy se disputarán los duelos Puebla vs Tijuana y el San Luis vs Atlas. Mientras que el sábado la competencia continuará con 6 encuentros, entre ellos el plato fuerte Cruz Azul vs América.

Hoy en el Estadio Cuauhtémoc se llevará a cabo el duelo Puebla vs Xolos, a las 19:00 horas. Se trata de un duelo que parece disparejo, ya que los Camoteros son sotaneros y sólo han sumado 5 unidades en toda la temporada. Mientras que los Xolos se ubican en la sexta posición con 20 puntos, así que su meta es escalar posiciones para acceder directamente a la Liguilla.

Más tarde, a las 21:00 horas, en el Estadio Alfonso Lastras, se concretará el Atlético San Luis vs Atlas. Ambas escuadras pugnan por meterse aunque sea zona de Play-In, reservada para que los equipos ubicados entre el séptimo y el décimo lugar se enfrenten por un boleto a la Liguilla.

Atlas actualmente se ubica en el casillero 11, con 13 unidades. Y el San Luis está en el escalón 15 debido a sus 10 puntos. Por tanto, el juego de esta noche es muy trascendente para las aspiraciones de ambos clubes.

Tigres vs Necaxa hoy: ¿Sumará Gago su cuarta derrota al hilo?

Finalmente, también a las 21:00 horas, se concretará el partido Tigres vs Necaxa en el Estadio Universitario de la UANL. Además, hay mucho morbo alrededor porque una derrota de los Hidrorayos puede acelerar el despido del entrenador argentino Fernando Gago.

Y es el que Necaxa sumaría su cuarto revés al hilo, luego de caer con Chivas, Atlas y Pachuca. Hay que resaltar que el equipo de Aguascalientes anda arrastrando la cobija en el sitio 17 de la tabla general, con apenas 9 unidades.

El puesto del entrenador Fernando Gago se tambalea porque apenas ha logrado 2 triunfos en 12 jornadas, por 3 empates y 7 derrotas. Si el timonel argentino es cesado, muchos se alegrarán. Y es que Gago se ganó el odio de las multitudes debido a la manera en que abandonó a las Chivas por irse a dirigir al Boca Juniors, donde fracasó.

Así que esta noche los ojos estarán puestos en Fernando Gago y el Necaxa, durante su visita a los peligrosos Tigres, ubicados en el sitio 5 de la clasificación (con 23 unidades).

Liga MX: Partidos del sábado en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025

La jornada 13 del Torneo Apertura 2025 continuará este sábado con el verdadero banquete futbolero, ya que habrá seis encuentros.

Juárez vs Pachuca a las 17:00 horas

Santos vs León a las 17:00 horas

Toluca vs Querétaro a las 17:00 horas

Monterrey vs Pumas a las 19:00 horas

Guadalajara vs Mazatlán a las 19:07 horas

Cruz Azul vs América a las 21:05 horas

