A sus 18 Años, Lamine Yamal Entró al Top Ten de Futbolistas Mejor Pagados del Mundo

La nueva joya del Barcelona, Lamine Yamal, sigue acumulando reconocimientos y marcas mientras que su nombre es sinónimo de éxito. Además de sumar millones de seguidores en redes sociales, el jugador blaugrana ya entró en el Top Ten de los futbolistas mejor pagados.

De acuerdo con Forbes, el portugués Cristiano Ronaldo volvió a liderar la lista de los futbolistas mejor pagados en 2025, con 279 millones de dólares. Y le sigue el argentino Lionel Messi, con 129 millones.

Noticia relacionada: Bryan Angulo, Exjugador de Cruz Azul, Sufre Ataque Armado: ¿Cuál es Su Estado de Salud?

En tercer lugar está el francés Karim Benzema, del club Al-Ittihad, con 104 millones. Mientras que el cuarto sitio está reservado para el también galo Kylian Mbappé, con 95 millones.

Erling Haaland (del Manchester City) está en el quinto escalón con 79 millones de dólares; mientras que el brasileño Vinicius Jr (Real Madrid) se ubica en el quinto con 59; y el egipcio Mohamed Salah (del Liverpool) es séptimo con 55 millones.

La lista sigue con el senegalés Sadio Mané, quien juega para Al Nassr y es octavo con 53 millones de dólares. Por su parte, el inglés Jude Bellingham (del Real Madrid) se instaló en la novena posición con 43. Y el invitado más joven a este banquete de millonarios es Lamine Yamal, con 32.

Video: "El Real Madrid No Tiene ese ADN de Juego como el Barcelona": Majo González

¿Cuánto gana Lamine Yamal en el club Barcelona?

A sus recién cumplidos 18 años de edad, Lamine Yamal se coló al Top Ten de los futbolistas mejor pagados gracias a su sueldo de 22 millones de dólares con el Barcelona, más 10 que le pagan sus patrocinadores.

Además, la popularidad de Yamal a nivel global se ha extendido tanto que en el último año duplicó su audiencia en redes sociales, hasta llegar a casi 77 millones de seguidores.

Hay que señalar que el portugués Cristiano Ronaldo lidera la lista anual de Forbes desde el 2019. Este año, cinco de los diez futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos. Los más jóvenes son Bellingham (22) y Yamal (18).

Historias recomendadas:



