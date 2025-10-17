Balacera Deja Mujer Herida en Xohiapan y Canahutli, Pedregal de Santo Domingo, CDMX

Momentos de terror vivieron vecinos de Pedregal de Santo Domingo, por una balacera que dejó a una mujer herida por impacto de arma de fuego en el cruce de las calles Xohiapan y Canahutli, hoy viernes 17 de octubre de 2025, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Resguardan a mujer baleada en una farmacia

Los primeros reportes mencionaron que la víctima fue llevada a una farmacia para ser resguardada en lo que llegaban los servicios médicos. Posteriormente, los paramédicos que acudieron la estabilizaron y la trasladaron a un nosocomio para recibir atención debido a sus lesiones.

¿Qué se sabe de los atacantes de mujer en Pedregal de Santo Domingo?

Los presuntos atacantes e involucrados en la balacera huyeron del lugar, y se desplegó un fuerte operativo policiaco en calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo, donde son buscados por las autoridades.

Con información de N+

HVI