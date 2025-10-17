Hombre es Asesinado Tras Persecución y Balacera en la Colonia San Antonio de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos tras una persecución que culminó en la colonia San Antonio, al suroriente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un hombre de aproximadamente 45 años, circulaba en una camioneta negra cuando fue atacada a tiros mientras transitaba por las calles Austria y Cartagena, recibiendo múltiples impactos de arma de fuego.

Intentó escapar, pero fue alcanzado por sus agresores

Testigos indicaron que el conductor descendió del vehículo e intentó huir corriendo, pero fue alcanzado una cuadra más adelante, en la intersección de Hungría y Cartagena, donde finalmente fue asesinado. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública.

Los presuntos agresores escaparon del lugar a bordo de una camioneta blanca y una pick up gris. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarle la necropsia de ley. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

