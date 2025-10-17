Mujer Hallada en Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez es Identificada por su Pijama

Para Mariana Hernández, el martes 14 de octubre marcó un antes y un después. Ese día, en una sala del Servicio Médico Forense, entre imágenes de prendas desgastadas y escenas difíciles de mirar, reconoció la pijama de su hermana Gabriela Hernández, una de las mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Como parte del proceso de identificación, las autoridades han organizado jornadas en el SEMEFO para que familiares revisen una galería fotográfica de prendas localizadas en el lugar.

El procedimiento es lento; se permite el ingreso de grupos de entre 15 y 20 personas por día, en turnos que inician a las 11:00 de la mañana. Los martes están dedicados a mujeres desaparecidas, mientras que los miércoles a hombres. Para Mariana, este paso fue doloroso, pero también necesario, pues asegura sentirse aliviada de saber el paradero de su hermana.

Es volver a recordar todo, pero me doy por bien servida porque sé que mi hermana se localizó. Éramos como 20 personas y solo ella fue la única en ese día que encontró sus prendas, relató.

Familias Mantienen la Esperanza de Encontrar a sus Seres Queridos

Mientras tanto, las familias restantes continuarán acudiendo cada martes y miércoles con la esperanza de identificar a sus seres queridos. El caso del crematorio clandestino Plenitud sigue revelando historias dolorosas, pero también la fuerza de quienes no se rinden en la búsqueda de justicia.

