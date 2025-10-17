Ataque Armado en Colonia Libertad de Ciudad Juárez Deja un Muerto y un Herido

Durante la tarde de este viernes 17 de octubre de 2025 se registró un ataque armado que dejó como saldo a una persona sin vida y otra más lesionada en el cruce de las calles Cuicuilco y Calcopirita, en la colonia Libertad de Ciudad Juárez.

Las Víctimas Fueron Atacadas a Bordo de un Vehículo

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas circulaban a bordo de un vehículo color guinda cuando fueron atacadas a balazos. La unidad quedó detenida a mitad de la calle frente a una tienda de conveniencia. En el lugar perdió la vida un hombre identificado como Jesús Manuel R., de 31 años, mientras que otra persona lesionada ingresó a la tienda para resguardarse.

Autoridades Resguardan la Zona e Inician Investigaciones

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para acordonar el área, así como personal de criminalística que inició las investigaciones correspondientes a la espera del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo del ataque. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades informen más detalles sobre este hecho.

