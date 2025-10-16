Mujer Vuelca su Camioneta al Esquivar Alcantarilla Sin Tapa en Ciudad Juárez

Una mujer resultó lesionada luego de volcar su camioneta al intentar evitar una alcantarilla sin tapa en el cruce del Viaducto Díaz Ordaz y la calle Guillermo Prieto, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba por la zona cuando notó el registro abierto. Al maniobrar para esquivarlo, perdió el control del vehículo, lo que provocó que éste terminara volcado sobre la vialidad.

Autoridades atienden el accidente; se desconoce la gravedad de las lesiones

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica a la guiadora, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Vecinos de la zona señalaron que el registro abierto representa un riesgo constante para automovilistas y peatones, ya que podría generar más incidentes similares en ese punto.

