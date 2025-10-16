Localizan Sin Vida a América Selene en Ciudad Juárez; Fue Reportada Como Desaparecida

El pasado martes 14 de octubre de 2025, durante un cateo realizado como parte de una investigación relacionada con la búsqueda de una persona desaparecida, fue localizado un cuerpo enterrado clandestinamente en el patio de una vivienda del fraccionamiento Villas de Alcalá, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que en el lugar no fue posible determinar su identidad ni características físicas. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se llevan a cabo pruebas periciales y de laboratorio para establecer la causa de muerte, sexo, edad e identidad.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes de búsqueda y localización de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar certeza y justicia a las familias.

Identifican Cuerpo Localizado en Villas de Alcalá

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia confirmó que el cuerpo localizado corresponde a América Selene Z. L., de 41 años, originaria de Hidalgo del Parral.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, la víctima fue vista por última vez en la ciudad de Chihuahua el 21 de septiembre de 2025, y su desaparición fue reportada el día 26 del mismo mes.

Los resultados de la necropsia determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Las autoridades informaron que continúan con la integración de la carpeta de investigación y con el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables.

