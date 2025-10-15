Autoridades Hallan Explosivos Durante Recorrido en Moris, Chihuahua

El pasado martes 14 de octubre, corporaciones de seguridad que integran las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) informaron sobre el aseguramiento de varios artefactos explosivos durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Moris, Chihuahua.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de los patrullajes coordinados entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona serrana.

Hallan Explosivos en Dos Puntos Distintos

En uno de los recorridos, elementos de las corporaciones localizaron en el patio trasero de un domicilio un total de ocho dispositivos explosivos, los cuales fueron asegurados de inmediato.

Otra intervención realizada por autoridades tuvo lugar la mañana del lunes 13 de octubre en una brecha que conduce a la comunidad de El Pilar. En el sitio, los agentes encontraron un cable color naranja tendido a ambos lados del camino, que conducía directamente a varios artefactos metálicos con características explosivas.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron el paso de vehículos y peatones en el área para evitar un posible incidente. Posteriormente, personal especializado de Materiales de Guerra de la Sedena llevó a cabo el aseguramiento para su destrucción, garantizando la seguridad en la zona.

