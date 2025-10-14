Realizan Operativo Sorpresa en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, Chihuahua; Esto Encontraron

La mañana de este martes se llevó a cabo un operativo extraordinario de revisión en el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que el despliegue comenzó alrededor de las 5:30 de la mañana, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal del Sistema Penitenciario Estatal.

Durante la inspección, se logró el aseguramiento de diversos objetos prohibidos dentro del penal, entre los que destacan:

28 puntas hechizas

14 pipas hechizas

3 cuchillos

1 navaja

7 desarmadores

1 teléfono celular y un chip

Además, se confiscaron artículos eléctricos, cobijas, ropa y otros objetos no autorizados dentro de las áreas de los internos.

Operativo de seguridad se ha realizado en otros penales del estado

De acuerdo con la SSPE, este operativo forma parte de las acciones permanentes de supervisión y control que se han implementado en los diversos centros penitenciarios del estado, con el objetivo de mantener el orden, la seguridad y la integridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal de custodia.

En las últimas semanas, se han realizado operativos similares en distintos Ceresos de Chihuahua, como parte de la estrategia estatal para detectar y retirar objetos no permitidos, reforzando así las medidas de seguridad en el sistema penitenciario.

