Indignación en Chihuahua: Joven Obliga a un Perro a Beber Cerveza y Causa Repudio en Redes

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación y repudio entre los usuarios, luego de que se observa a una mujer obligando a un perro a beber cerveza mientras viaja en un automóvil en movimiento en el municipio de Madera, Chihuahua.

En las imágenes se aprecia a la joven vertiendo cerveza directamente en el hocico del animal, que intenta evitar el contacto con la botella. Mientras tanto, una persona desde el asiento trasero graba los hechos y se ríe, y el conductor del vehículo no interviene para detener la situación.

Tras la difusión del video, la Presidencia Municipal de Madera condenó el hecho y anunció que colaborará con las autoridades correspondientes para investigar y sancionar a los responsables del acto de maltrato animal.

La UPN confirma que la joven es estudiante de la institución

Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) del Estado de Chihuahua emitió un comunicado oficial donde confirmó que la joven involucrada es estudiante de la institución, y aseguró que ya se están aplicando los procedimientos internos establecidos para atender el caso.

La UPN del Estado de Chihuahua emitió un comunicado oficial al respecto. Foto: UPNECH

El video continúa generando reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen una sanción ejemplar contra los responsables.

