Maratón Internacional de Ciudad Juárez 2025: ¿Qué Calles Estarán Cerradas y a Qué Hora Abrirán?

Este próximo domingo 19 de octubre de 2025 se llevará a cabo la edición número 14 del Maratón Internacional de Ciudad Juárez, el cual dará inicio en punto de las 6:00 AM. Este evento deportivo es considerado uno de los 29 maratones más relevantes del país, destacando por promover el turismo y atraer a cientos de corredores de distintas partes del mundo.

Además de fomentar la actividad física entre la población juarense, el maratón contará con dos recorridos: maratón completo de 42.195 kilómetros y medio maratón de 21.0975.

Con motivo de este evento, se dio a conocer mediante un comunicado oficial los cierres y horarios de reapertura de vialidades, con el objetivo de que los automovilistas tomen precauciones y planifiquen sus traslados con anticipación. Es importante destacar que algunas calles se abrirán en distintos horarios, según si forman parte del recorrido del maratón completo o del medio maratón.

Cierres Temporales y Aperturas Según el Recorrido

Para el maratón completo, todas las calles estarán cerradas desde las 5:30 AM, excepto el cruce de Av. Vicente Guerrero con Av. Antonio J. Bermúdez, así como Cuatro Siglos en el puente con dirección Oriente-Poniente, cuyo cierre será a las 6:30 AM.

Las aperturas se realizarán de manera escalonada en los siguientes horarios:

8:00 AM – Blvd. Tomás Fernández

9:00 AM – Av. Gómez Morín de Antonio J. Bermúdez a Tecnológico.

9:00 AM – Tecnológico de Av. de la Raza a Fray Junípero Sierra (de sur a norte)

10:15 AM – Paseo Triunfo de la República hasta Américas.

10:30 AM – Américas a Zona Centro, así como Av. Juárez hasta Puente Santa Fe.

12:30 PM – Boulevard Norzagaray, Heroico Colegio Militar, Pérez Serna.

1:00 PM – Cuatro siglos de Pérez Serna a A. J. Bermúdez

1:30 PM – Antonio J. Bermúdez de Cuatro Siglos a Meta (Exhipódromo)

Para el medio maratón, las calles se cerrarán a partir de las 6:00 AM. Las autoridades exhortan a los conductores a utilizar vías alternas y evitar las zonas contempladas en el recorrido para no generar congestionamientos viales.

