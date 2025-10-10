Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja un Lesionado y Vehículo con Pérdida Total

Durante la mañana de este viernes 10 de octubre se registró un accidente vial entre una camioneta y un camión de transporte de personal sobre el Blvd. Manuel Talamás Camandari, en el cruce con la calle Puerto Tarento, en Ciudad Juárez. El percance dejó a un hombre lesionado y un vehículo con pérdida total.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta color plata circulaba a exceso de velocidad por el bulevar cuando, aparentemente, un camión de transporte de personal le cortó la preferencia. Esto provocó que el automovilista no alcanzara a frenar, impactándose directamente contra la unidad y quedando atrapado entre los fierros retorcidos.

Conductor fue Liberado del Automóvil por Bomberos

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar la zona, así como personal de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. De manera preliminar, se informó que el conductor del camión habría tenido la culpa del accidente.

También acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes retiraron el tablero de la camioneta para liberar al conductor. El hombre presentaba lesiones leves y un esguince en el brazo, pero logró salir por su propio pie. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Finalmente, se dio a conocer que el afectado firmó una carta de liberación y decidió permanecer en el sitio del accidente.

