Presentan a Menor Ante Tribunal por Atacar con Hacha a Mujer en Delicias, Chihuahua

Fue presentada ante un Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes la menor, identificada con las iniciales L. G. C. D., de 13 años, señalada por presuntamente haber atacado a una madre de familia el pasado 9 de septiembre de 2025, al interior del baño de la Secundaria Técnica 52, en la ciudad de Delicias, Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que la menor enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa. Fue trasladada a Ciudad Juárez tras ser canalizada al Hospital Civil Libertad, donde recibe atención psiquiátrica.



En cuanto a la audiencia inicial, se realizó de forma privada, por tratarse de una persona menor de edad. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades den a conocer más detalles del caso.

¿Qué Hizo la Menor Acusada de Presunto Homicidio en Grado de Tentativa?



Según los reportes, la agresión ocurrió cuando la menor ingresó al baño de la secundaria y presuntamente atacó con un hacha a una madre de familia que acudía a una junta escolar. La mujer relató que la menor la agredió en repetidas ocasiones sin dirigirle la palabra, lo que provocó un forcejeo que le causó lesiones, principalmente en la cabeza y los brazos.

Tras el ataque, se dio a conocer que la menor publicó en sus redes sociales una fotografía del hacha acompañada del mensaje: “Mañana es el fin, tendré mi revancha”, sin aportar mayores detalles.

