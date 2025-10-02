Perros Callejeros Afectan al Fraccionamiento Misiones de Creel en Ciudad Juárez
N+
En el fraccionamiento Misiones de Creel, en Ciudad Juárez, vecinos enfrentan un grave problema de perros callejeros, pese al reciente rescate de 12 animales.
COMPARTE:
Con residuos de alimentos y cubetas con agua estancada es como luce la vivienda del fraccionamiento Misiones de Creel, de donde fueron rescatados el pasado 25 de septiembre los primeros 12 de 30 perros en Ciudad Juárez.
Podría Interesarte: Por Operativo Binacional se Detuvo a "La Diabla", Presunta Traficante de Bebés en Cd. Juárez
Habitantes del lugar señalaron que habían visto desde hace tiempo la presencia de las mascotas, pero no imaginaron que se tratara de un refugio. Relataron que la principal molestia era el olor de los residuos de los animales, que se intensificaba durante el verano, además del ruido.
Era una perrada grandísima, no se aguantaba ahí. Sería bueno que investiguen adentro porque a lo mejor los agarraban hasta para comer, comentaron los vecinos.
Vecinos Deben Defenderse de los Perros Callejeros
Señalaron que el fraccionamiento tiene algunas deficiencias, como la falta de alumbrado público y calles en malas condiciones. Sin embargo, uno de los problemas más delicados es la presencia de un gran número de perros en la vía pública, algunos con comportamientos agresivos hacia los transeúntes, quienes en ocasiones deben salir con algún objeto para defenderse.
Mire, uno tiene que andar armado. Hace rato pasé, pero con piedras ya no se aguanta en estas calles. No se puede; imagínese, una criatura podría ser despedazada.
En cuanto al reciente rescate, las autoridades investigan si algunos de los perros rescatados pertenecen a los que fueron llevados al antirrábico en 2022. Anteriormente, estos animales eran sacrificados; sin embargo, grupos animalistas acudían a estos centros para evitar este proceso y se hacían cargo de ellos.
Historias recomendadas: