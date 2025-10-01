Identifican Zonas Vulnerables a Inundaciones en Chihuahua

Ante la presencia de lluvias intensas en la ciudad de Chihuahua, se informó que ya se tienen identificadas algunas zonas vulnerables a inundaciones, debido a que el suelo no permite que el agua sea absorbida por el subsuelo y se libere adecuadamente.

Según Iván Joel Rivera, Coordinador Municipal de Protección Civil, existen algunos puntos de concentración de agua al oriente de la capital, donde podrían presentarse mayores afectaciones. Esto se determina gracias al Atlas de Riesgos del Municipio de Chihuahua, que identifica los puntos críticos donde pueden ocurrir inundaciones. Entre ellos destacan:

Av. Equus

Blvd. Juan Pablo II y la Fuerza Aérea

Avenida Tecnológico y cruce con Juan Escutia

Río Aros, Sicomoro y Pino

Algunos tramos del Periférico de la Juventud, como los cruces con Hacienda Los Morales, Egipto y Politécnico Nacional.

Por la calle Egipto también, Egipto y Periférico de la Juventud son algunos de los puntos donde tenemos concentración de agua. Al oriente de la ciudad, por la Av. Equus, es uno de los puntos más críticos, al igual que el cruce con el Blvd. Juan Pablo II y la Fuerza Aérea. Ahí se está trabajando en un dren pluvial

Caudales y Arroyos con Riesgo en Chihuahua

Además, se señalaron caudales grandes como el Río Chuviscar y el Río Sacramento, donde se registran escurrimientos, así como en arroyos que atraviesan la ciudad.

Arroyo Mimbre

Arroyo Cacahuatal

Arroyo de Carrizalillo

Se exhorta a la población a estar pendiente de cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse para evitar tragedias y daños materiales.

