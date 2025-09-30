Localizan Osamentas en Fosa Clandestina de Ciudad Juárez

Fue durante la mañana de este 30 de septiembre de 2025 cuando elementos de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas o No Localizadas Hombres realizaron un operativo de rastreo en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones del Blvd. Fundadores y circuito Fundadores de América, en Ciudad Juárez.

En el predio, localizado en el fraccionamiento Parajes de San José, ya habían sido encontradas tres osamentas durante el fin de semana, y este martes se informó del hallazgo de una más, dando como resultado cuatro cuerpos humanos hasta el momento, algunos de ellos momificados y otros en reducción esquelética. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es localizar al menos 12 cuerpos.

Las Osamentas Serán Analizadas Para su Identificación

Todo lo encontrado durante estos rastreos fue trasladado a los laboratorios de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, donde se les practicarán los estudios correspondientes para determinar el sexo de las víctimas, así como la causa y temporalidad de muerte. Según la investigación, se trataría de personas con reporte de desaparición.

Entre basura, escombros y matorrales se podía observar la maquinaria pesada utilizada para realizar las excavaciones, así como al personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) trabajando en el lugar. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer más información y se espera que en los próximos días las autoridades amplíen los detalles sobre lo ocurrido.

