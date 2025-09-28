Detienen a Presunto Responsable de Privar de la Libertad a un Hombre en Ciudad Juárez

El sábado 27 de septiembre de 2025, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) del Distrito Valle rescataron a un hombre víctima de privación ilegal de la libertad y detuvieron al presunto responsable en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Constitución y Vicente Guerrero, en la colonia Monumental, luego de que se recibiera un reporte al número de emergencias 911 sobre un hombre adulto privado de la libertad, cuando intentaba abordar su vehículo particular color guinda modelo 2023 y fue sorprendido por un agresor.

El Presunto Agresor Disparó en Varias Ocasiones Durante la Persecución

Gracias a las cámaras de videovigilancia del sistema “Juárez Vigilante”, se logró dar seguimiento al vehículo. Durante la persecución, el agresor realizó disparos con un arma de fuego, mismos que fueron repelidos por los agentes municipales sin que se registraran personas lesionadas.

La huida terminó en el cruce de las calles Talamas Camandari y Monte Toledo, en el fraccionamiento Urbi Villa del Campo, cuando la camioneta robada chocó contra otro vehículo, lo que la dejó inmovilizada.

En el lugar fue detenido Armando D. C., de 45 años, quien portaba una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles, además de una bolsa con dinero propiedad de la víctima y la camioneta robada. Por estos hechos, se le acusa de privación ilegal de la libertad, robo con violencia, daños y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La víctima fue localizada a salvo en el cruce de las Blvd. Independencia y Zacate Blanco, en la colonia Villa Residencial.