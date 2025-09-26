Hombre Asesina a su Expareja por No Querer Regresar con Él en Ciudad Juárez

Un hombre asesinó a su expareja sentimental con un arma de fuego, tras una discusión en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Felipe Ángeles de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con las primeras versiones, José M. M., de 29 años, llegó al cruce de las calles Tabaco y Apan, donde vivía su expareja, Selene Contreras Guerrero, de 26 años. Tras varios minutos de discusión, Selene le comunicó que regresaría con el padre de sus hijos, lo que detonó la agresión, José M. M. sacó un arma de fuego y disparó contra Selene en el rostro.

La víctima murió mientras recibía atención médica

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos, quienes atendieron a Selene, posteriormente fue trasladada a un hospital tras ser estabilizada, pero minutos después se confirmó su fallecimiento.

El arma de fuego utilizada fue asegurada en la escena, mientras que elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

