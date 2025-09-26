Localizan Sin Vida a Hombre Dentro de un Motel de Ciudad Juárez

Se generó la movilización policiaca en Ciudad Juárez, luego de que fuera localizado un hombre sin vida dentro de un motel ubicado sobre la avenida Rafael Pérez Serna, casi esquina con Santa Sofía, donde personal del establecimiento ingresó a una habitación tras concluir el tiempo de renta. Al revisar, localizaron a una persona sin vida y notificaron a las autoridades.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aseguraron la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recabaron evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), con el fin de determinar si se trató de un homicidio o de una muerte por causas naturales.

En un hecho distinto, un segundo cuerpo fue localizado por vecinos de la colonia Cuauhtémoc, el hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Nezahualcóyotl y Tlaxcala. La víctima, es un hombre, el cuál aún no ha sido identificado. El cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija y bolsas de plástico negras, lo que generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad.

El área fue acordonada y el cuerpo trasladado también al SEMEFO en espera de ser identificado por sus familiares, mientras las investigaciones continúan para esclarecer ambos casos.

