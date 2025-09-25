Espectacular de Supermercado Cae por Tolvaneras en Ciudad Juárez; Hay Una Mujer Herida

Las tolvaneras registradas en el sector norponiente de Ciudad Juárez ocasionaron la caída de un espectacular en un supermercado ubicado en el cruce de las calles Rémora y Rancho Anapra, lo que dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales.

De acuerdo con testigos, la afectada es una comerciante de entre 40 y 60 años, quien se dedica a la venta de pasteles en el exterior del establecimiento. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

El espectacular aplastó un vehículo y un puesto de comida en Ciudad Juárez

Vecinos señalaron que durante la semana realizaron varios reportes a las autoridades por el movimiento de la estructura y el riesgo de que colapsara. Además de la mujer lesionada, un vehículo y un puesto de comida resultaron dañados tras el desplome.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal de Protección Civil y Bomberos permanecen en el lugar para resguardar el área y atender la emergencia. El incidente generó la concentración de decenas de personas que se acercaron a observar lo sucedido.

