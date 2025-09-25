First Brands Group se Declara en Bancarrota; Empresa Posee Cuatro Maquiladoras en Cd. Juárez

La empresa proveedora de autopartes First Brands Group, que cuenta con cuatro maquiladoras en Ciudad Juárez, Chihuahua, y abastece a diversas industrias, se declaró en bancarrota, situación que podría tener repercusiones directas en la economía local.

Entre las primeras consecuencias, se reporta que la maquiladora NPD, filial de First Brands Group, ya comenzó con recortes de personal, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores y sus familias.

¿Qué pasa cuando una empresa se declara en bancarrota?

De acuerdo con Ramón Salcido, catedrático y analista en finanzas internacionales, cuando una compañía de gran tamaño entra en este proceso de bancarrota por exceso de deuda, no necesariamente desaparece, pero congela pagos mientras negocia con sus acreedores. En este escenario, los proveedores locales se colocan entre los últimos en la lista de cobro y, en muchos casos, solo logran recuperar una fracción de lo que se les adeuda.

El especialista advirtió que este panorama podría generar tensiones de liquidez en pequeñas empresas proveedoras de Ciudad Juárez, que dependían de esos pagos para mantener sus operaciones, lo cual puede desencadenar un efecto dominó en el sector empresarial.

Salcido destacó que la situación aún está en negociación, pero reiteró que el riesgo para proveedores locales y el empleo en la frontera es considerable.

