Registran Triple Homicidio en la Colonia Simona Barba de Ciudad Juárez

Un ataque armado registrado en la colonia Simona Barba, en Ciudad Juárez, dejó como saldo tres personas sin vida, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La agresión ocurrió en el cruce de las calles María Viuda de Romero y Margarita Aldama, donde quedó sin vida uno de los hombres. Otros dos fueron trasladados en una camioneta a un hospital, sin embargo, no lograron sobrevivir y murieron en el trayecto.

Atacan a Balazos a Tres Hombres en Ciudad Juárez: Esto Se Sabe

Víctimas no han sido identificadas de manera oficial

Las víctimas son hombres de entre 20 y 35 años, quienes hasta el momento no han sido identificados de manera oficial. En el lugar fueron localizados más de 20 casquillos percutidos de dos calibres distintos, lo que llevó a las autoridades a asegurar la zona y desplegar un operativo de investigación.

Agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el triple homicidio, mientras la escena quedó resguardada por elementos de distintas corporaciones.

