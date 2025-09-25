Empleada de Seguridad Interrumpe Función de Teatro Para Denunciar Agresión en Cd. Juárez

Hasta la noche del lunes 22 de septiembre de 2025, Miriam Morales, quien fuera jefa de seguridad del Centro Cultural Paso del Norte por parte de la empresa externa ERANA, fue presuntamente agredida por dos de sus compañeros y sus respectivas parejas sentimentales.

Podría Interesarte: ¿Quién Era Louis Edward Holguín, Médico Asesinado a Balazos en Ciudad Juárez?

Según versiones de la víctima, el ataque ocurrió después de que denunciara ante sus superiores irregularidades cometidas por sus compañeros de trabajo, entre ellas: no cumplir con sus obligaciones correctamente y faltar a trabajar, entre otras situaciones. Estas irregularidades llevaron a los presuntos agresores a tomar represalias, golpeándola y mordiéndola violentamente, provocándole heridas en la cabeza, rostro y orejas. La agresión la obligó a interrumpir una función de teatro para denunciar públicamente a sus atacantes.

Empresa ERANA Da Declaraciones Sobre la Agresión a Miriam

El ataque no solo le dejó secuelas físicas, sino también una presunta injusticia aún más dolorosa, ya que manifestó que había sido despedida en lugar de recibir apoyo. Sin embargo, al cuestionar al supervisor de la empresa de seguridad ERANA, este afirmó que ella se encontraba incapacitada por su estado de salud, pero no despedida.

No lo podemos tener aquí todavía porque está incapacitada. Yo hablé con ella y le dije que le enviaría a alguien para recoger las hojas de riesgo de trabajo, para llenarlas y entregarlas. La empresa no se ha negado a nada; estamos en toda la disposición de apoyarla.

Ahora, Miriam Morales busca justicia con las autoridades, temiendo que su caso no reciba seguimiento y quede impune, convirtiéndose en un ejemplo más de violencia laboral sin resolución.

Maestras en Chihuahua Denuncian Violencia por Parte de Autoridades de SEECH

Historias recomendadas: