¿Quién Era Louis Edward Holguín, Médico Asesinado a Balazos en Ciudad Juárez?

Louis Edward Holguín Andrade, médico de 35 años originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, se tituló como Médico Cirujano y Partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Actualmente cursaba su primer año de la especialidad en Pediatría. Sin embargo, fue atacado a balazos el pasado sábado 20 de septiembre de 2025 en la colonia Villa Colonial de Ciudad Juárez.

Amigos del área de la salud describían a Louis como una persona alegre, amable, un extraordinario ser humano y un médico comprometido con su trabajo, con muchas ganas de cuidar a la niñez, pero sobre todo como un padre amoroso que siempre tenía presente a su familia. Ahora deja en la orfandad a dos hijos y un tercero en camino.

Compañeros cercanos señalaron que Louis llegó a Ciudad Juárez con el sueño de continuar su formación en la especialidad de Pediatría, con la idea de regresar a Cuauhtémoc una vez concluida. Sin embargo, ese sueño le fue arrebatado.

¿Qué Fue lo Que Pasó con Louis Edward?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Louis acudió a la colonia Villa Colonial para comprar un vehículo. Sin embargo, cuando se encontraba negociando la compra, recibió un disparo por parte de quienes aparentemente le vendían el automóvil.

El médico quedó herido en el cruce de las calles Tito Guízar y Delicias, donde permaneció aproximadamente una hora hasta que paramédicos arribaron al lugar y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Amigos médicos que se encontraban en el hospital al momento de su ingreso relataron los momentos de angustia que vivieron, siempre con la esperanza de que se recuperara y pudiera reincorporarse a su equipo. Agotaron hasta el último recurso para salvarlo, pero el daño fue demasiado grave y no lograron rescatarlo.

Estuvimos varios de nosotros aquí presentes mientras le realizaban la cirugía, esperando a que mejorara, tratando de ser positivos y con la ilusión de que se volviera a integrar con nosotros, pero eso ya no va a pasar.

Ahora, compañeros y familiares alzan la voz para exigir justicia por el homicidio de Louis, pidiendo que los responsables de este crimen sean detenidos y no quede impune.

