Hombre es Asesinado a Martillazos en Taller de Pintura en Chihuahua

La tarde de este lunes 22 de septiembre de 2025 fue localizado el cuerpo de un hombre en el interior de un taller de enderezado y pintura, en el cruce de las calles Mártires de Chapultepec y Arroyo El Mimbre, en la colonia Insurgentes de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima, de aproximadamente 45 años de edad, se encontraba maniatada y presentaba múltiples lesiones causadas con un martillo que fue hallado en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes acordonaron la zona, así como agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargados de levantar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Minutos más tarde llegó personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para trasladar el cuerpo al Complejo Estatal de Seguridad, donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de confirmar su identidad.

Se dio a conocer que ya se trabaja en la búsqueda de los responsables de este hecho violento y que en las próximas horas se podrían dar más detalles sobre lo ocurrido.

Estado de Chihuahua en Segundo Lugar a Nivel Nacional en Homicidios Dolosos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Chihuahua ocupó el segundo lugar nacional en homicidios dolosos registrados durante el fin de semana, con un total de 15 casos, solo detrás de Guanajuato, que contabilizó 18. De esos 15 hechos violentos, la mayoría ocurrieron en Ciudad Juárez.

